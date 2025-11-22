G20: увеличение долга в части стран грозит финансовой стабильности в мире

Международный валютный фонд должен дополнительно проанализировать все чрезмерные дисбалансы, указано в совместной декларации лидеров стран большой двадцатки

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Рост задолженности и дефицита бюджета в части стран угрожает стабильности мировой финансовой системы и требует тщательного анализа со стороны Международного валютного фонда для последующих реформ. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"В свете высокого уровня государственного долга и бюджетного давления мы признаем необходимость повышения долгосрочного потенциала роста путем проведения ориентированной на рост макроэкономической политики, одновременно укрепляя бюджетные резервы", - гласит коммюнике.

В нем отмечается, что в первой половине 2025 года мировая экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на геополитическую напряженность и торговые споры, которые, как и высокий уровень задолженности "могут создавать риски снижения темпов роста и повышать риски для финансовой и ценовой стабильности". В связи с этим участники саммита подчеркивают ключевое значение структурных реформ для обеспечения экономического роста в будущем. Также они заверили, что подтверждают свои обязательства по обменным курсам валют, принятые в 2021 году, а их центральные банки "твердо привержены обеспечению стабильности цен"

"Все чрезмерные дисбалансы должны быть дополнительно проанализированы Международным валютным фондом (МВФ) и, при необходимости и без дискриминации, устранены посредством реформ в конкретных странах и многосторонней координации таким образом, чтобы способствовать открытой глобальной экономике и не ставить под угрозу устойчивый экономический рост", - отмечается в декларации.