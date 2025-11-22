Лидеры G20 призвали усилить борьбу с коррупцией в финансовой сфере

Представители стран Группы двадцати в совместной декларации признали, что это явление подрывает верховенство закона

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) на саммите в Йоханнесбурге призвали к усилению борьбы с коррупцией, в первую очередь в финансовой сфере. Об этом говорится в принятой ими совместной декларации.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к коррупции и подтверждаем нашу общую приверженность и стремление подавать пример в глобальных усилиях по предотвращению и борьбе с коррупцией и связанными с ней незаконными финансовыми потоками, - говорится в документе. - Мы признаем, что коррупция подрывает верховенство закона, угрожает целостности рынков, отвлекает экономические ресурсы и подрывает общественное доверие, усугубляя социальное и экономическое неравенство. Поэтому мы обязуемся содействовать и укреплять честность, подотчетность и прозрачность, а также предотвращать конфликты интересов для эффективного и действенного управления государственным сектором".

Лидеры стран G20 заявили, что готовы отстаивать справедливость и правосудие и укреплять реализацию Конвенции ООН против коррупции и других применимых международно-правовых инструментов.

Участники саммита также взяли на себя обязательства активизировать усилия по борьбе с незаконными финансовыми потоками. Ежегодные потери стран Африки от вывода капитала, в том числе по коррупционным каналам, составляют не менее $88 млрд, что подрывает усилия по мобилизации внутренних ресурсов, отметили они. "Мы приветствуем лидерство ЮАР в разработке "Призыва к действию" и с нетерпением ожидаем дорожной карты внедрения добровольных и необязательных принципов высокого уровня по борьбе с незаконными финансовыми потоками", - говорится в декларации.

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".