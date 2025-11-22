G20 будет поддерживать добычу редкоземельных металлов в развивающихся странах

Развитие сектора позволит обеспечить устойчивый экономический рост, говорится в совместной декларации

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) намерены оказывать поддержку развивающимся государствам в разведке, добыче и переработке критически важных минералов, в том числе редкоземельных металлов. Развитие этого сектора позволит развивающимся странам обеспечить устойчивый экономический рост, говорится в совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Критически важные минералы должны стать катализатором создания добавленной стоимости и широкомасштабного развития, а не просто экспорта сырья. Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста мы поддерживаем расширение разведки критически важных минералов, особенно в развивающихся странах", - отмечается в документе.

Подписавшие декларацию государства ожидают значительного роста мирового спроса на указанную категорию материалов по мере развития цифровых технологий. Тем не менее, по оценкам стран G20, многие государства-производители сталкиваются с недостаточным уровнем инвестиций, низкой рентабельностью добычи, а также с отсутствием технологий и социально-экономическими проблемами. Мировая экономика нуждается в диверсификации цепочек поставок критически важных минералов, в связи с чем страны G20 будут содействовать расширению добычи.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы цепочка создания стоимости критически важных минералов могла бы противостоять сбоям, вызванным геополитической напряженностью, односторонними торговыми ограничениями, несовместимыми с правилами Всемирной торговой организации, а также пандемиями и стихийными бедствиями", - указывается в документе.

Государства "двадцатки" намерены совместно работать с учетом Рамочной программы G20 по критически важным минералам, которая должна сделать эту категорию материалов "движущей силой процветания и устойчивого развития".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки". Участие в саммите принимают все страны - члены "двадцатки", кроме США. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.