Лидеры G20 высказались за укрепление глобальной финансовой архитектуры

Группа двадцати отметила важность мобилизации инвестиций частного сектора, включая инновационные финансовые инструменты

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры Группы двадцати (G20) на саммите в Йоханнесбурге заявили о приверженности укреплению устойчивости глобальной финансовой архитектуры. Об этом говорится в принятой ими совместной декларации.

"Остаемся приверженными укреплению устойчивости глобальной финансовой архитектуры, - отмечается в документе. - Необходимо содействовать обеспечению устойчивой и эффективной координации между заинтересованными сторонами в целях наращивания взаимодействия многосторонних банков развития с национальными банками развития, фондами охраны окружающей среды в поддержку реализации целей устойчивого развития и национальных приоритетов. Подчеркиваем важность мобилизации инвестиций частного сектора, включая инновационные финансовые инструменты".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".