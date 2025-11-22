Ростовская область и ДНР планируют кооперацию "Ростсельмаша" и "Энергоспецмаша"

Это поможет загрузить заказами донецкие производства, сообщил министр промышленности и торговли республики Гурген Малхасян

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. ДНР и Ростовская область планируют производственную кооперацию крупного ростовского производителя техники "Ростсельмаша" и многопрофильного предприятия "Энергоспецмаш" из Мариуполя, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли республики Гурген Малхасян.

На этой неделе Малхасян вместе с замгубернатора Ростовской области Игорем Сорокиным посетил ряд промышленных производств ДНР, в том числе предприятия "Технические материалы" и "Энергоспецмаш".

"Обсудили, конкретно договорились, посещая одно из предприятий - "Энергоспецмаш", которое делает уникальное оборудование для металлургии и машиностроения - точечно тут выработали какие-то подходы в части кооперации с предприятиями Ростовской области, а именно с "Ростсельмашем" - большой компанией, которая выпускает сельхозтехнику, дорожно-строительную технику, в части кооперации на выполнение производственных задач", - сказал Малхасян.

Он добавил, что такие шаги помогут загрузить заказами донецкие производства.