Bloomberg: США готовятся к возможному признанию пошлин Трампа незаконными

По данным агентства, если Верховный суд признает незаконными большинство тарифов президента Соединенных Штатов, то Вашингтон должен будет вернуть более $88 млрд

Здание Верховного суда США © Егор Алеев/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американская администрация ищет запасные варианты действий для сохранения введенных ранее импортных пошлин на тот случай, если Верховный суд признает незаконными большинство тарифов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Трампа надеется выиграть это дело, но не исключает и неблагоприятного судебного решения, отмечает агентство. По его подсчетам, в таком случае США должны будут вернуть более $88 млрд, полученных в виде тарифов. Тем не менее, как заявил Bloomberg неназванный чиновник США, пошлины останутся ключевой составляющей экономической повестки Трампа, независимо от постановления суда.

По информации издания, Министерство торговли США и аппарат представителя США на торговых переговорах работают над планом Б и изучают возможность обратиться к тем разделам Закона о торговле, которые наделяют президента правом вводить пошлины в одностороннем порядке. Подобные шаги сопряжены с рисками, предупреждает агентство, поскольку замедлят процесс введения тарифов, сузят полномочия Трампа и могут привести к новым юридическим проблемам.

Белый дом в комментарии для Bloomberg признал, что ищет "новые варианты" для продолжения реализации торговой политики Трампа, но отказался приводить подробности.

Американский лидер ранее предупредил, что отмена введенных им пошлин грозит стране убытками более $3 трлн. Трамп убежден, что это стало бы настоящей угрозой для национальной безопасности и оказало бы разрушительное влияние на будущее страны.

По итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде США первых слушаний по делу о пошлинах, газета The Washington Post сообщала, что некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.