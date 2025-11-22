Премьер Госсовета КНР на саммите G20 призвал ускорить реформу МВФ и ВТО

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал страны Группы двадцати (G20) ускорить реформирование ключевых международных институтов, включая Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную торговую организацию (ВТО). С таким заявлением он выступил на первой сессии саммита G20 в ЮАР, передает агентство Xinhua.

Ли Цян раскритиковал текущую ситуацию в мировой экономике, отметив, что "односторонность и протекционизм поднимают голову", а торгово-экономические ограничения и конфронтация усиливаются. По оценке главы китайского правительства, необходимо "повысить право голоса и представительство развивающихся стран" в этих международных экономических структурах, чтобы построить "более справедливый и открытый международный торгово-экономический порядок".

Кроме того, премьер Госсовета подтвердил готовность Пекина поддерживать облегчение долгового бремени развивающихся стран. Он также объявил о решении Китая учредить Глобальную академию развития для содействия общему прогрессу государств.