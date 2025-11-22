Инвесторы заявили о планах вложить в Херсонскую область более 100 млрд рублей

В Геническе инвестор собирается построить три новых квартала с более 80 тыс. кв. м жилья, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 22 ноября. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить в жилищное строительство и АПК Херсонской области свыше 100 млрд рублей и создать более 5 тыс. рабочих мест, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На заседании Инвестиционного комитета Херсонской области рассмотрели пять новых проектов в агропроме и жилищном строительстве. Суммарно частные инвесторы готовы вложить в экономику Херсонщины более 100 млрд рублей, что даст свыше 5 тыс. рабочих мест", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Геническе инвестор собирается построить три новых квартала с более 80 тыс. кв. м жилья, из которых не менее 3,5 тыс. кв. м передадут региону для переселенцев из аварийных домов, детей-сирот, ветеранов и других категорий нуждающихся. "В регионе созданы понятные правила для предпринимателей, и инвесторы откликаются все больше и больше", - заключил руководитель области.

В региональном Минэкономразвития сообщили о начале работы Инвестиционного комитета в апреле. Тогда же комитет поддержал проект запуска завода в селе Приозерное для добычи розовой соли с ожидаемым объемом производства - 14 тыс. тонн в год.