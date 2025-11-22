Полетную программу Air Arabia в Россию полностью восстановили

Специалисты Росавиации находятся на связи с авиакомпанией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полетная программа рейсов авиакомпании Air Arabia по направлениям в Россию полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации со ссылкой на перевозчика.

"На данном этапе полетная программа в/из аэропорта Шарджа по направлениям в Россию полностью восстановлена, рейсы выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении. Как отметили в агентстве, специалисты Росавиации находятся на связи с Air Arabia.

Ранее в генеральном консульстве России в Дубае сообщали ТАСС, что по меньшей мере 96 пассажиров Air Arabia не могут вылететь из ОАЭ в Россию, поскольку перевозчик отменил часть своих рейсов. По словам представителя российского генконсульства, авиакомпания уведомила представительство, что работает над возвращением всех оставшихся пассажиров и рассчитывает запланировать дополнительный рейс на 23 ноября, о чем пассажиры "будут извещены дополнительно".