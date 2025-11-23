Эксперт Головин: для защиты от кибератак с ИИ нужны спецплатформы

Коммерческий директор "МТС линк" также отметил необходимость обучения сотрудников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Недавняя кибератака с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), которой подверглись около 30 госстуктур и крупных технологических компаний по всему миру, показывает необходимость срочного внедрения специализированных платформ для защиты от подобных угроз, а также регулярного обучения сотрудников. Такое мнение выразил ТАСС коммерческий директор "МТС линк" Дмитрий Головин.

13 ноября 2025 года компания Anthropic сообщила о кибератаке с использованием ИИ-модели Claude для взлома около 30 организаций, включая крупные компании и госструктуры. Хакеры применяли Claude как автономный ИИ-агент для разведки и анализа данных, но из-за ошибок его действия были неточными, что замедлило атаку. Anthropic быстро обнаружила аномальную активность, заблокировала скомпрометированные аккаунты и уведомила пострадавших, используя Claude в оборонительном режиме для пресечения атаки.

По словам Головина, атака, зафиксированная Anthropic, демонстрирует новый тип социальной инженерии, где киберпреступник обманывает не человека, а нейросеть. Согласно анализу экспертов, как рассказал Головин, к 2028 году на 50% больше крупных компаний, чем сегодня, будут применять специальные платформы для борьбы с ИИ-угрозами, в том числе, с инъекциями в запросы и несанкционированными действиями ИИ-агентов.

"Темп внедрения подобных решений в российских компаниях аналогичен глобальному, но кажется достаточно медленным с учетом того, что LLM-модели становятся все более продвинутыми и количество атак, аналогичных описанной Anthropic, вероятно, будет расти. Российскому бизнесу стоит уделить больше внимания внедрению подобных платформ", - сказал Головин.

По его словам, важнейшей частью защиты от ИИ-угроз является регулярное обучение ИТ-департаментов и остальных сотрудников. "ИТ-специалисты должны регулярно повышать квалификацию, чтобы быть в курсе о новых ИИ-угроз и внедрять актуальные методы защиты от них. Сотрудников нужно информировать о способах социальной инженерии с использованием ИИ, в том числе дипфейков", - добавил Головин.

Согласно недавнему исследованию "МТС линк", 68% россиян не получают от работодателей информацию об актуальных ИИ-угрозах, а при этом треть представителей крупных компаний отметили, что уже сталкивались с дипфейками.