В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля ввели ограничения
Редакция сайта ТАСС
02:27
обновлено 02:31
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.