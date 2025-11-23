В аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля ввели ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.