В России спрос на новые полноприводные авто осенью вырос более чем на четверть

Показатель увеличивался на 25,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спрос на новые полноприводные авто в РФ осенью 2025 года вырос на 25,5% по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Авито Авто", спрос на новые полноприводные авто осенью 2025 года вырос на 25,5% по сравнению со вторым кварталом", - сказано в исследовании.

В нем уточняется, что показатель спроса сравнивается между осенью 2025 года (с сентября по первую половину ноября) и вторым кварталом этого же года. При этом учитываются данные по полноприводным авто всех категорий.

Наибольшей популярностью осенью пользовались модели марок Lada, Haval, Geely, Chery и Jetour. Среди отдельных моделей наиболее востребованы были Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Lada Niva Travel, Jetour T2, GAC GS8, HAVAL Jolion, Chery Tiggo 7L, Geely Atlas, HAVAL F7 и Voyah Free.

По данным исследования, по сравнению со вторым кварталом 2025 года наиболее существенно вырос спрос вырос на машины бренда Chery - в 2,2 раза, а также на Geely (+26,2%), УАЗ (+25,8%) и Li Auto (+12,7%). Из моделей заметно увеличилась популярность Haval Dargo (+17,2%) и Jetour T2 (+10,7%).

При этом спрос на подержанные полноприводные автомобили вырос незначительно. Наибольшей востребованностью осенью у покупателей пользовались автомобили марок Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Lada и УАЗ. В топ-5 моделей вошли Lada 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, BMW X5, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser.

Больше всего на вторичном рынке увеличился спрос на авто BMW (+13,8%), Hyundai (+11,3%), Mercedes-Benz (+8,8%), Audi (+2,8%) и Land Rover (+2,7%). Среди отдельных моделей востребованнее стали Geely Monjaro (в 2,2 раза), Lexus LX (+23,7%), BMW 5 серии (+22,8%), Mazda CX-5 (+18,6%), BMW X6 (+18,3%).