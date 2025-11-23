Аналитики отмечают рост открытий больших фитнес-клубов в России за год

В январе-октябре в РФ открыли около 120 фитнес-клубов площадью более 500 кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 120 фитнес-клубов площадью более 500 кв. м открылось в России в январе-октябре 2025 года, что не менее чем на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года - 90 фитнес-студий, следует из материалов FitnessData, которые есть в распоряжении ТАСС.

"118 новых фитнес-клубов площадью более 500 кв. м появилось на рынке РФ в январе-октябре 2025 года, что на 30 клубов больше, чем в 2024 году. Рекуррентная модель доминирует на фоне классической с точки зрения открытий: более 2/3 открывающихся клубов приходится на клубы с подписочной моделью", - отмечается в материалах.

Число открытий фитнес-студий площадью до 500 кв. м, наоборот, снизилось: 220 новых клубов за первые 10 месяцев 2025 года против 250 - за аналогичный период 2024 года, указывают аналитики. В настоящее время общая площадь фитнес-объектов в стране составляет чуть больше 6,6 млн кв. м при общем количестве фитнес-залов 14,5 тыс. На прирост фитнес-рынка в Москве оказали новые клубы, особенно рекуррентных сетей, которые открывались в столице в I-III кварталах 2025 года - в общей сложности 25 клубов. Число открытий клубов в Республиках Татарстан и Башкортостан выросло более чем на 25%.

Объем фитнес-рынка за январь-октябрь составил 255,3 млрд рублей, до конца текущего года аналитики прогнозируют его увеличение до 315-325 млрд руб. Выручка фитнес-индустрии год к году выросла на 23%, превысив 255 млрд рублей. Объем инвестиций в новые объекты в этом году увеличился по сравнению с 2024-м на 15% до 23,1 млрд рублей. "С учетом планов ведущих операторов мы ожидаем, что по итогам 2025 года объем инвестиций без учета строительства зданий составит более 27 млрд рублей (+13% к предыдущему году)" - говорят аналитики. Структура инвестиций также поменялась - в первые 10 месяцев 2025 года на DDX Fitness пришлось более 60% всех инвестиций в отрасль (без учета строительства зданий с нуля).

"Глобально мы говорим про замедление рынка и что его высокие темпы прироста связаны во многом с повышением цен и развитием одного игрока - DDX Fitness", рассказал ТАСС управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.