Свердловская область направит более 3 млрд рублей на поддержку молодежи

Программа рассчитана на период до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены направить на госпрограмму по реализации молодежной политики и патриотического воспитания до 2030 года свыше 3 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"В Свердловской области живет миллион молодых людей - наша гордость и будущее региона. Ребята активные, талантливые, инициативные, и наша задача - создать им новые возможности для реализации идей и проектов на благо области и страны. Для этого разработали государственную программу по реализации молодежной политики и патриотического воспитания, которая рассчитана до 2030 года. Общий объем финансирования за пять лет составит 3,3 млрд рублей", - написал он.

По его словам, средства будут направлены, в том числе на различные проекты, которые реализует молодежь. В частности, региональный центр молодежи получит субсидию на проведение 140 мероприятий, например, образовательного проекта "Академия молодой семьи", форума "Молодежь села", регионального форума "Школа волонтеров Урала", добровольческих акций и регионального этапа международной премии "Мы вместе".

А центр патриотического воспитания им. Героя России Игоря Родобольского получит средства на проведение военно спортивных игр "Зарница" и "Отчизна", областного патриотического форума "Урал - опорный край державы" и международного форума "Урал - национальная география". "Это важные события на уровне региона и страны, которые объединяют, вдохновляют и мотивируют наших ребят на новые идеи. Молодежь Урала - движущая сила, которая, уверен, приведет наш регион к очередным достижениям", - пояснил Паслер.