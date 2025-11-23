Мишустин заявил, что у ШОС большое будущее

Об этом свидетельствует стремление стран-наблюдателей к сотрудничеству и объем торговли стран - членов организации, считает премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет большое будущее, об этом свидетельствует стремление стран-наблюдателей к сотрудничеству и объем торговли стран - членов организации. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"На сегодняшний день объем торговли стран - членов ШОС и присоединение к ШОС сегодня очень большого количества и стран-наблюдателей, тех, кто хотел бы сотрудничать, оно так серьезно уверяет в том, что есть очень хорошее будущее у этой организации", - сказал Мишустин.

По оценке российского премьера, роль ШОС в условиях постоянного экономического давления "очень важна в настоящий момент". "В первую очередь мы сосредоточились на экономической повестке, однако все вызовы, все турбулентности, которые существуют, обсуждаются очень открыто в таком, если хотите, очень дружественном формате", - отметил глава правительства.