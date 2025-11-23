Чиновник Пол Чан назвал Гонконг безопасным убежищем для капитала

Объем депозитов в мегаполисе достиг $2,4 трлн, сообщил секретарь по финансовым вопросам специального административного района КНР

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 23 ноября. /ТАСС/. Гонконг становится "безопасным убежищем" для капиталов со всего мира, о чем свидетельствует тот факт, что в этом году банковские депозиты в мегаполисе превысили 19 триллионов гонконгских долларов ($2,4 триллиона). Об этом сообщил секретарь (министр) по финансовым вопросам специального административного района КНР Пол Чан (Чэнь Маобо).

"Под влиянием геополитических событий мировые инвесторы переоценивают риски портфелей своих активов и корректируют инвестиционные стратегии, чтобы диверсифицировать риски, превращая Гонконг в безопасное убежище для капитала", - написал Пол Чан в своем еженедельном блоге.

"После роста на 7% в прошлом году общий объем банковских депозитов в Гонконге в этом году увеличился еще более чем на 10%, превысив 19 трлн гонконгских долларов", - отметил чиновник.

Он также указал, что, столкнувшись с "односторонними действиями на международном уровне", глобальные цепочки поставок и производственные цепочки претерпевают быструю реструктуризацию, а торгово-экономические отношения между Гонконгом и АСЕАН, а также глобальным Югом, углубляются. "На этом фоне экспорт товаров из Гонконга не только не пострадал от тарифной войны, но и демонстрирует рост в годовом исчислении 19 месяцев подряд, при этом за первые три квартала этого года он значительно увеличился - на 11,3%", - добавил Пол Чан.