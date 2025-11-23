В Ассоциации перевозчиков Литвы считают, что страна утратила транзитный статус

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Литва из-за ситуации с закрытием границы с Белоруссией по собственной вине теряет статус транзитной страны. Такое мнение выразил владелец литовской транспортно-логистической компании Velsona и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич.

"Это конкретно ошибки литовских властей. Какие риски у властей при неправильно принятом решении, чем они жертвуют? Риски перевозчиков - это ремонт техники, нехватка грузов и водителей. Я не понимаю, почему свои проблемы они перекладывают со своих плеч на наши. Это они приняли решение закрыть границу, но потери мы будем считать потом. Статус транзитной страны мы уже потеряли, вернуть его будет очень непросто", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам главы компании, заказы литовских перевозчиков уже забрали поляки. "В ладошки хлопают, возят, считают прибыль, а мы сидим и считаем убытки. Делать нечего на работе", - констатировал Гигевич.

Он пояснил, что литовские перевозчики занимаются поиском юристов, чтобы поднять вопрос о компенсации потерь. "Это издевательство над нашим бизнесом и вообще над нами. От своих клиентов заказов мы уже не получаем. Наша сторона не очень хочет [идти на диалог с Белоруссией], хочет нас похоронить заживо", - отметил глава компании.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. 20 ноября Литва открыла границу.