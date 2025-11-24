Бурятия будет принимать туристов из КНР, задействовав местных гидов и бизнес

Туроператоры уже прорабатывают маршруты, рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Республика Бурятия после отмены виз для китайских туристов будет принимать их, максимально задействовав местных гидов-экскурсоводов и региональный бизнес. Туроператоры уже прорабатывают маршруты, главной точкой на них для гостей из КНР будет озеро Байкал, рассказал ТАСС министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время готовит решение об отмене виз для китайских туристов, вопрос проходит через межведомственное согласование.

"Бурятия - одна из точек роста по китайскому турпотоку. Во-первых, туристов из КНР традиционно интересует Байкал, они хотят увидеть уникальное озеро. Во-вторых, у нас есть исторические, культурные связи с Китаем, с Автономным районом Внутренняя Монголия, который расположен на севере КНР. Мы готовимся, и могу сказать, что при приеме китайских туристов мы намерены максимально задействовать наших туроператоров и местных - что очень важно - аттестованных гидов-экскурсоводов со знанием китайского языка", - отметил Доржиев.

Он подчеркнул, что такой бизнес всячески будет поддерживаться со стороны органов власти. Для республики большое значение имеет как экономический эффект пребывания иностранных гостей на территории региона, так и работа профессиональных гидов, знающих Бурятию, традиции и обычаи. "От любого туриста должен быть "выхлоп", польза для экономики принимающей стороны - будь то покупка сувениров или траты на проживание в местах размещения, на услуги знающего местные достопримечательности экскурсовода, - подчеркнул министр. - Для нас важно, чтобы те же гиды были наши, владеющие правильной информацией об истории Бурятии, России, чтобы они рассказывали туристам достоверные данные о тех или иных объектах".

Бурятия для туристов

Доржиев отметил, что туротрасль Бурятии готовится к возобновлению приема туристов из Китая. В доковидное время республику активно посещали организованные группы туристов из КНР, было много и индивидуальных поездок.

По словам министра, есть пока трудности, связанные с недостаточным номерным фондом, недостатком специалистов со знанием китайского языка. Но работа ведется: это и подготовка кадров, занятых в турбизнесе, и строительство новых отелей рядом с Байкалом. По федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал" на территории особой экономической зоны "Байкальская гавань" реализуется несколько проектов по возведению крупных туркомплексов, включающих не только высококлассные гостиницы, но и СПА-комплексы, этно-парки и прочее.

"Также нашим туроператорам предстоит отладить, наработать маршруты для гостей из Китая, - добавил Доржиев. - Неизменной останется главная точка притяжения - озеро Байкал, в том числе потому, что для наших иностранных соседей знаковой фигурой является историческая личность - древний китайский дипломат Су У, плененный гуннским ханом и в свое время около 20 лет проживший на берегах Байкала и затем вернувшийся к себе на Родину. Его образ стал для народа Китая символом патриотизма и верности своему государству. История его жизни на нашей территории привлекает китайских граждан".

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что решение об отмене виз в Россию для граждан Китая повлияет на рост экономической эффективности и активизирует турбизнес Бурятии. Он подчеркнул, что республике есть, что показать иностранным гостям, и это не только озеро Байкал, но и другие уникальные природные и исторические локации: горы, места с целебными источниками, буддийские монастыри и святыни. По итогам 2024 года республику посетили свыше 7,6 тыс. китайских туристов - почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия введет безвизовый режим для граждан КНР. С 15 сентября китайские власти ввели безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.