Международная ТОР в Приморье станет передовой площадкой для проектов РФ и КНР

Это позволит добиться значительных успехов в совместной деятельности, сообщил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев

Редакция сайта ТАСС

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Создание международной территории опережающего развития (МТОР) в Приморском крае позволит добиться значительных успехов в реализации совместных проектов России и Китая. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.

"Прорабатывается вопрос развития международной территории опережающего развития в Приморском крае нашей страны. Это очень хорошая площадка для реализации дальневосточных проектов", - заявил он. Сенатор также отметил, что вывести инвестиционное сотрудничество на новый уровень призвано и недавно вступившее в силу обновленное российско-китайское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шэньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.

О МТОР

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской области, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.