Эксперт Ли: Китай и Россия должны сделать ставку на ИИ и цифровую экономику

Сторонам важно оптимизировать механизмы сотрудничества, чтобы расширить драйверы экономического роста, отметил член Политбюро ЦК КПК и заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП

Редакция сайта ТАСС

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. России и Китаю стоит сместить фокус двустороннего сотрудничества на высокотехнологичные сферы, включая искусственный интеллект (ИИ) и цифровую экономику. С такой оценкой выступил заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП, член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун на VI Российско-Китайского форуме малого и среднего бизнеса в Сиане.

По словам китайского политика, сторонам необходимо "далее оптимизировать механизмы сотрудничества", чтобы выйти за рамки традиционных секторов - торговли, энергетики, сельского хозяйства - и для расширения драйверов экономического роста. Он отметил, что эти направления заложены в стратегическое планирование будущей 15-й пятилетки КНР (2026-2030).

Говоря о структуре бизнес-связей, зампред ПК ВСНП призвал активнее вовлекать в технологическую кооперацию малый и средний бизнес.

Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шаньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.