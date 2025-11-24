В РФ проект комплекса для перевалки белорусских грузов подготовят в 2026 году

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко отметил, что идут обсуждения размещения порта и делаются расчеты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проектная документация по строительству перегрузочного комплекса для перевалки белорусских грузов будет подготовлена до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Строительство многофункционального перегрузочного комплекса в Мурманской области для перевалки грузов Республики Беларусь прорабатывается в соответствии с указанием президента Российской Федерации. Планируется подготовить проектную документацию до конца 2026 года", - сказал он.

Глава ведомства добавил, что инвестиционная декларация по проекту до этого времени не поступала на рассмотрение в Росморречфлот.

Идут обсуждения размещения порта и делаются расчеты. "Среди возможных вариантов размещения нового порта может быть Дальний Восток, Санкт-Петербург, рассматривается возможность речной перевозки", - отметил Тарасенко.

В апреле генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков сообщал, что компания из Белоруссии построит в Мурманске к 2028 году большой порт для перевалки грузов из республики, включая минеральные удобрения и нефтепродукты. Оценочная мощность порта составит 25-30 млн тонн грузов в год. По словам Бунакова, порт будут строить на частные инвестиции, в дальнейшем предполагается использовать инструмент частно-государственного партнерства.

Проект Мурманского транспортного узла предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный транспортный коридор Север - Юг.