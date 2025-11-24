В Росморречфлоте заявили об ограничении грузовой базы для речных перевозок

Глава ведомства Андрей Тарасенко отметил, что потенциальными грузами являются уголь и руды, стройматериалы, нефтепродукты, оборудование для разработки месторождений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Грузовая база для речных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке на этот момент ограничена, однако есть потенциал. Об этом сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

"Грузовая база для речных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке пока ограничена, но обладает значительным потенциалом роста", - сказал он. По словам главы ведомства, потенциальными грузами являются уголь и руды, стройматериалы, нефтепродукты, оборудование для разработки месторождений.

"Основные ограничения: неравномерный спрос, так как большинство регионов слабо заселены, а промышленность сосредоточена в отдельных узлах. Также отсутствие устойчивого обратного грузопотока, выраженная сезонность перевозок", - уточнил Тарасенко.

Глава ведомства добавил, что речные перевозки могут стать эффективным звеном в единой логистической системе, несмотря на все трудности.

"Формирование устойчивой грузовой базы возможно. Например, с помощью следующих мер - создание логистических и топливно-энергетических перегрузочных комплексов: портовые терминалы, оснащенные перегрузочным оборудованием в ключевых узлах, складские комплексы и площадки временного хранения; модернизация береговой энергетической инфраструктуры и внедрение цифровых решений; государственное субсидирование речных перевозок", - сообщил Тарасенко.