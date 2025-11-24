"Ъ": ЦБ предложил ограничить скидки маркетплейсов

По данным издания, Банк России также призвал запретить продажу продуктов их банков

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина направила письмо в Министерство экономического развития РФ с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо.

В письме глава ЦБ отмечает, что продажа продуктов дочерних банков влечет нечестные преимущества перед остальными участниками рынка. Также Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты, а контролировать соблюдение этого правила, по ее мнению, должна дополнительно и Федеральная антимонопольная служба.

В Минэкономразвития газете пояснили, что письмо прорабатывается. В министерстве уточнили, что в существующей редакции закона о платформенной экономике предусмотрена возможность устанавливать необходимые требования к цене товара на платформах. В МЭР считают, что ограничения на скидки нужно оценивать комплексно, заранее понимая, как они повлияют на покупателей, продавцов и всю платформенную экономику.

"Во многих странах маркетплейсам по закону запрещено иметь свои банки, но, к счастью для коллег, наш регулятор пока этого не требует, и мы его предложения поддерживаем", - заявил "Коммерсанту" главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Представитель одного из банков уточнил газете, что рынок тревожит быстрый рост банков Wildberries и Ozon, который, по его словам, возможен только за счет повышенных кредитных рисков, способных стать системной проблемой.

18 ноября Набиуллина сообщила, скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Сейчас это один из самых острых вопросов, которые обсуждаются банками и платформами. В этот же день глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что маркетплейсы в 2025 году недоплатили налогов за счет своих скидок на 1,5 трлн рублей.