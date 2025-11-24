В МВД предупредили, что мошенники создают чаты "поиска пропавших" на СВО

Их настоящая цель - не помощь, а хищение денег, подчеркнули в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мошенники создают фиктивные чаты и группы по поиску пропавших в зоне СВО с целью хищения денег через вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"В мессенджерах и социальных сетях активно создаются фиктивные чаты и группы "по поиску пропавших". Их настоящая цель - не помощь, а хищение денег и получение данных посредством распространения среди родственников участников СВО вредоносного программного обеспечения", - сказали в управлении.

В ведомстве призвали не доверять личную информацию сомнительным каналам. "Единственно верный путь - обращаться в официальные инстанции", - добавили в УБК.