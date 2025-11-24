В РФ наблюдается стабильно частое заражение мобильных устройств вредоносным ПО

В сентябре фиксировалось 70 тыс. заражений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В России с марта 2025 года наблюдается высокий уровень заражения мобильных устройств вредоносными программами при том, что до этого момента зараженных устройств было гораздо меньше. В сентябре фиксировалось 70 тыс. заражений, следует из данных, которые ТАСС предоставил оператор "Мегафон".

Его специалисты брали в расчет период с января 2024 года по сентябрь 2025 года. С начала периода и до февраля 2025 года число заражений было стабильно (на уровне 10 тыс. в месяц) с единственным всплеском до 20 тыс. в сентябре 2024 года.

При этом в марте 2025 года число зараженных устройств резко пошло вверх, превысив 100 тыс., и в апреле тут же упало, но не до низких значений, до уровня примерно 57 тыс. Далее число только росло - в июне было уже около 70 тыс. заражений. В сентябре уровень остался таким же, как в июне.

"Мегафон" в рамках аналитики рассматривал одно устройство как одного абонента.

Среди вредоносного ПО специалисты "Мегафона" выделили распространение в 2025 году трояна Mamont, назвав его "самым массовым Android-трояном года". Заражения, по их данным, резко пошли вверх с февраля, с почти их отсутствия в январе до 5 тыс. в месяц, и уже в марте их число превысило 20 тыс., в апреле - немногим меньше 15 тыс.

В мае распространение вируса упало до порядка 2,5 тыс. заражений в месяц, но примерно с этого же времени начало вновь и планомерно набирать обороты, и к сентябрю уже снова превысило 10 тыс. заражений в месяц.