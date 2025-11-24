Титов: цифровой юань уже используется в торговле в обход SWIFT

Касаясь темы цифрового рубля, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития отметил, что его внедрение "немножко задерживается" по сравнению с китайским аналогом, но он находится "на выходе"

СИАНЬ /КИТАЙ/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Николай Убогий/. Цифровой юань уже активно применяется в международных расчетах Китая, позволяя проводить операции за секунды без использования системы SWIFT, и российский бизнес изучает возможности этой платформы. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

"Цифровой юань уже вовсю используется в международной торговле, операции занимают секунды, при этом никакого пересечения с иностранными финансовыми операциями нет. То есть SWIFT вообще никак не задействован", - заявил Титов, отметив, что такие операции Китай уже реализует со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

По его словам, хотя цифровая платформа пока доступна преимущественно госорганизациям и банкам, уже появились аккредитованные компании, предоставляющие эти услуги бизнесу. Он сообщил, что Комитет будет информировать предпринимателей о том, как можно воспользоваться цифровым юанем для обеспечения трансграничных платежей.

Касаясь темы цифрового рубля, Титов отметил, что его внедрение "немножко задерживается" по сравнению с китайским аналогом, но он находится "на выходе". Собеседник агентства добавил, что в будущем бизнес сможет пользоваться и цифровым юанем, и цифровым рублем.