В АРВЭ предложили включить системы накопления энергии в энергоотборах

Системы можно установить в регионах с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, в частности, на Дальнем Востоке, указал глава ассоциации Алексей Жихарев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Отборы строительства новой генерации должны предусматривать участие в них проектов накопителей энергии. Системы можно установить в регионах с прогнозируемым дефицитом электроэнергии, в частности, на Дальнем Востоке. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

"Системам накопления энергии нужно дать возможность участвовать в отборах проектов новой генерации. Прогнозируемый дефицит на юге - не более шести часов в сутки. Если рассматривать как альтернативу накопителям строительство тепловой генерации, это будет дольше, а с учетом работы станции всего четыре-шесть часов в сутки ее одноставочная цена на электроэнергию будет значительно выше", - сказал он.

Жихарев напомнил, что на сегодняшний день готового изготовления локализованного оборудования для накопителей в России нет. Однако планы развития промышленного производства СНЭ есть у трех компаний.

"Количество игроков зависит от требований по локализации, которые в итоге будут приняты. Если они будут мягкие, то участников станет намного больше, потому что работать с оборудованием, которое производится за рубежом, могут многие. Учитывая то, что сектор в мире растет очень быстро, локализация в перспективе важна. Но я считаю, что это целесообразно делать только при наличии очень амбициозных и долгосрочных целей по развитию внутреннего рынка", - подчеркнул глава АРВЭ.

При этом установки могут быть использованы в нескольких российских регионах, в которых есть энергодефицит.

"Везде, где будут строиться крупные ТЭС или атомные блоки и нет развитой сетевой инфраструктуры, в частности, на Дальнем Востоке, это может быть актуально. Есть потенциал для совместного использования СНЭ и ВИЭ-генерации в зонах прогнозируемого дефицита электроэнергии. В комбинации их можно рассматривать как более быструю альтернативу другим видам генерации", - добавил Жихарев.