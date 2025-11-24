ФАС сообщила о снижении цены на препарат от шизофрении на 12,5%

Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость препарата "Луразидон кроно", который применяется для лечения шизофрении и биполярного расстройства I типа, снижены на 12,49%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о первом дженерике отечественного производства в рамках МНН "Луразидон".

"Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Латуда" на 12,49%", - сообщили в ФАС.

Так, например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 20 мг согласована на уровне 1 660 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного препарата составляет 1 898 рублей.

"Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - указали в службе.