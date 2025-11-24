Сенатор Журавлев отметил важность парламентского взаимодействия России и КНР

Оно может стать базой для технологического развития двух стран, подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /Корр. ТАСС Николай Убогий/. Законодательные органы России и Китая ведут работу по созданию правовой базы, необходимой для дальнейшего развития экономик и торгово-экономических отношений двух стран в сфере высоких технологий. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.

"Это [сотрудничество] все должно быть обеспечено законодательно, потому что это база для того, чтобы развивались экономики и внутри, и развивались торгово-экономические отношения", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о правовой поддержке высокотехнологичного сотрудничества.

Журавлев подчеркнул важность того, что Совет Федерации и Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) проводят межпарламентское взаимодействие "на постоянной основе".

Он также отметил символичность участия в форуме зампреда постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуна, который одновременно возглавляет китайскую часть российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития. Таким образом сотрудничество идет по всем направлениям: не только экономика, финансы, предпринимательство, но и законодательное обеспечение, резюмировал сенатор.

Шестой Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шэньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.