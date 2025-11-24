"Ъ": продажи электроники и бытовой техники в России снизились на 9%

По данным издания, продажи смартфонов сократились на 19,7% в штуках и на 19,8% в денежном выражении, крупной бытовой техники - на 4,2% и 8,5% соответственно

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Продажи электроники и бытовой техники в РФ (крупная, малая бытовая техника, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, потребэлектроника) за январь - сентябрь 2025 года снизились на 9% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом в натуральном выражении - выросли на 1,7%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя "Марвел-дистрибуции".

Продажи смартфонов сократились на 19,7% в штуках и на 19,8% в денежном выражении, крупной бытовой техники - на 4,2% и 8,5% соответственно. При этом продажи компьютерной техники (ноутбуки и компьютеры) выросли 2,5% в штуках, а в денежном эквиваленте сократились на 6%.

"Если учитывать коррекцию курса доллара, то рынок чувствует себя нормально, спрос не упал критически и находится как минимум в стабильном состоянии, подходя к двум главным месяцам года для продаж", - заявил "Коммерсанту" представитель "Марвел-дистрибуции". По его словам, растут продажи бюджетных категорий, а падение одних категорий заставляет расти другие.