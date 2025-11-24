В Хабаровске может пройти следующий Российско-Китайский форум предпринимателей

Хабаровский край занимает высокие позиции в рейтинге эффективности работы с КНР, отметил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил следующий форум предпринимателей двух стран провести в Хабаровске. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун "с благодарностью принял приглашение" посетить Россию и поддержал эту инициативу.

"Хабаровский край имеет большую границу с Китаем, там реализуется очень большое количество совместных проектов, включая запланированное строительство технопарка на острове Большой Уссурийский", - пояснил Титов на встрече с Ли Хунчжуном в китайском Сиане (провинция Шэньси). Он добавил, что регион неизменно занимает высокие позиции в рейтинге эффективности работы с КНР.

Также стороны обсудили гуманитарное сотрудничество.

В преддверии перекрестных годов образования (2026-2027) Титов предложил организовать конкурсы по изучению русского и китайского языков, а также познакомить китайскую аудиторию с традициями празднования русского Нового года.

Шестой Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Сиане (провинция Шэньси) с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран.