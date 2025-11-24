The Economic Times: экспорт оружия Индии может пострадать из-за катастрофы Tejas

Инцидент с истребителем на авиашоу Dubai Airshow 2025 уже нанес ущерб репутации индийских военно-воздушных сил, отмечает издание

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу Dubai Airshow 2025 во время летной программы может омрачить перспективы экспорта вооружений, которые южноазиатская республика предлагает на мировом рынке. Об этом пишет издание The Economic Times.

Разработка этого первого индийского отечественного истребителя, полная задержек и технических проблем, подтвердила успех страны в создании современных вооружений, и Tejas демонстрировался в Дубае с целью продажи иностранным покупателям. Катастрофа истребителя может затруднить экспорт и уже нанесла ущерб репутации индийских военно-воздушных сил, отмечает газета. Индия предлагает этот недорогой самолет для закупок Арменией, Египтом и странами Юго-Восточной Азии, с которыми была готова также поделиться авиационными технологиями.

Истребитель Tejas ВВС Индии, разбившийся в Дубае во время демонстрационных полетов в пятницу, выполнял показательный маневр высшего пилотажа. По мнению экспертов, к катастрофе могла привести потеря баланса самолета. Пилот истребителя погиб.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планируют в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.

В 2024-2025 финансовом году (закончился 31 марта) Индия экспортировала вооружения в 80 стран мира на сумму свыше 230,6 млрд рупий (около $2,76 млрд). Как заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх, объем производства ВПК Индии уже превысил $12 млрд, республика поднялась в топ-25 стран - экспортеров оружия.

Планируется, что к 2028-2029 финансовому году общий годовой объем выпуска оборонной отрасли достигнет $36 млрд, а оборонный экспорт - $6 млрд.