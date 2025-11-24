Финансирование инвестцентров в приграничье увеличат до 600 млн рублей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин также отметил, что в рамках госпрограммы экономического развития и инновационной экономики правительство профинансировало свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем помощи на постройку инвестиционных центров на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областей увеличат с 500 млн до 600 млн рублей. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр рассказал, что кабмин помогает российским субъектам открывать свои индустриальные центры. Ранее субсидии распределялись между 8 такими проектами в регионах с низким обеспечением, сейчас же их число увеличено до 12 в год.

"Для Донецкой, для Луганской народных республик, для Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки до 600 миллионов рублей за год. Будем и дальше стимулировать развитие производства по всей стране. От этого зависит и технологический, и промышленный суверенитет, и устойчивый рост, и конкурентная способность отечественных компаний, и качество жизни наших граждан", - сказал глава кабмина.

Мишустин также отметил, что в рамках государственной программы экономического развития и инновационной экономики правительство профинансировало свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков, где была подготовлена вся необходимая инфраструктура. "Помещения для предприятий, складские площади, коммунальные сети, благодаря чему там разместилась порядка тысячи организаций малого и среднего бизнеса и с минимальными затратами внедрили свои решения, наладили выпуск высококачественной продукции", - пояснил он.