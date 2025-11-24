Хэйлунцзян возглавила рейтинг активности провинций КНР в работе с Россией

По данным итогов исследования, представленных Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития совместно с фондом "Петербургская политика", второе и третье места разделили провинции Гуандун и Шаньдун

СИАНЬ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Провинция Хэйлунцзян заняла первое место в рейтинге активности регионов Китая в работе с российскими партнерами. Это следует из результатов исследования, представленных Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) совместно с фондом "Петербургская политика" на VI Российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане (провинция Шэньси).

Граничащая с РФ провинция Хэйлунцзян стала лидером рейтинга с экспертной оценкой в 10 баллов. Второе и третье места (по 9 баллов) разделили экономические центры Китая - провинции Гуандун на юге и Шаньдун на востоке страны. В пятерку лидеров (8 баллов) также вошли Внутренняя Монголия и Пекин.

"С китайской стороны наибольшую инициативность проявляет провинция Хэйлунцзян, непосредственно граничащая с нашим Дальним Востоком. На втором-третьем местах - лидеры экономики Китая в целом - [Гуандун и Шаньдун]", - пояснил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. Он отметил, что Гуандун обеспечивает более 10% ВВП страны, а Шаньдун - регион с развитой тяжелой промышленностью и портами.

Сопредседатель РККДМР Борис Титов особо выделил роль провинции Шэньси (7 баллов), назвав ее столицу Сиань мощным логистическим хабом. "Центральное положение Шэньси делает его оптимальным для распределения российских товаров по внутренним провинциям Китая", - подчеркнул он.

Рейтинг составлен на основе анализа публичной информации с акцентом на наличие реальных проектов, а не протокольных мероприятий. Ранее аналогичное исследование было проведено по российским регионам, где лидерами стали субъекты Дальневосточного федерального округа.

VI Российско-китайский форум предпринимателей проходит в Сиане с 24 по 25 ноября. Мероприятие нацелено на практическое расширение экономических связей между малыми и средними предприятиями РФ и КНР.