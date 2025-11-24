Президент Индонезии запрещает импорт риса

Министр сельского хозяйства страны Анди Амран Сулейман отметил, что запрет на импорт уже оказывает влияние на мировые цены: рис из Вьетнама и Таиланда стал дешевле

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии заявил о запрете на импорт риса. Об этом сообщает информационное агентство Antara.

"Президент Прабово Субианто заявил, что импорт риса запрещен" - сказал министр сельского хозяйства Индонезии Анди Амран Сулейман. По словам главы Минсельхоза, страна не нуждается в импорте благодаря большим запасам и прогнозируемому объему производства в размере 34,8 млн тонн в 2025 году. Он также подчеркнул, что правительство предотвратит любую попытку ввоза риса, особенно незаконными путями.

Министр отметил, что запрет на импорт уже оказывает влияние на мировые цены: рис из Вьетнама и Таиланда стал дешевле.