В Эстонию доставили шесть САУ K9 Thunder из Южной Кореи

Предприятие GoCraft оборудует самоходные артиллерийские установки системами связи и дополнительными местами для хранения снаряжения

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Эстония получила шесть новых самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder, произведенных южнокорейской корпорацией Hanwha Group. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций балтийской республики.

По его информации, доставленные гаубицы будут адаптированы эстонским предприятием GoCraft, которое приведет их в соответствие с местными климатическими условиями, оборудует их нужными системами связи и дополнительными местами для хранения снаряжения.

Как отмечается, в 2026 году ожидается поставка в Эстонию еще шести K9 Thunder.

Южная Корея в последние годы наращивает экспорт вооружений в страны Европы. Так, в 2022 году правительство Польши договорилось с РК о поставках 980 танков K2, 648 САУ K9, 48 легких самолетов FA-50. Также был заключен договор на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. В 2024 году Анджел Тылвэр, занимавший тогда пост министра национальной обороны Румынии, сообщил, что страна закупит у Южной Кореи гаубицы калибра 155 мм, в том числе 54 K9 Thunder.