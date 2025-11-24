ЦБ призвал бизнес инвестировать в технологии для конкурентоспособности

Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что такая политика является необходимым условием выживания на рынке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Бизнес должен активно вкладывать средства в новые технологии, чтобы не отстать от конкурентов. Такая инвестиционная политика является необходимым условием выживания на рынке. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: "Цифровизация в текущем макроконтексте".

"Технологии склонны впечатлять и удивлять. Вопрос: хотите или не хотите инвестировать в технологии? Вопрос на самом деле для бизнеса так не стоит. Тот, кто не инвестирует в технологии - проигрывает в конкурентной борьбе", - сказал Заботкин.

Альфа-саммит 2025 собрал на своей площадке представителей руководства крупнейших российских компаний, ЦБ и экспертного сообщества.