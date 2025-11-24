Курская область попросит у Минпромторга поддержки в создании цементного завода

Поручение дал губернатор Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области подготовят обращение в Министерство промышленности и торговли России для поддержки в создании цементного завода в регионе. Такое поручение дал губернатор Александр Хинштейн.

"Вчера проводили в рамках проекта "Курск. Герои!" заслушивание проектов, которые подготовили участники, ветераны СВО, в том числе они представили проект по созданию цементного завода в Солнцевском районе. Понятно, что то, что они предлагают - вопрос, находящийся на стадии проработки, но тема крайне важна. Ранее во время выезда в Солнцевский район эту тему поднимали, но пока к какому-то результату не пришли. Поручение: подготовить обращение в Минпромторг России", - сказал он на заседании областного правительства.

Минпромторг РФ должен помочь региону в поисках инвесторов. Предприятие необходимо Курской области для активного восстановления приграничных районов, которые пострадали в результате вторжения ВСУ, а также для увеличения темпов жилищного строительства.