Акции Ozon снижаются на фоне предложения ЦБ ограничить скидки маркетплейсов

По данным на 12:00 мск, акции компании снижались на 5,28% - до 3 663 рубля за бумагу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Акции МКПАО "Озон" в ходе основной торговой сессии на Московской бирже снижаются на 5%, свидетельствуют данные биржи. Такая динамика отмечена после того, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков.

На открытии утренней торговой сессии акции компании росли на 0,76% - до 3 896,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Как сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, глава ЦБ отмечает, что продажа продуктов дочерних банков влечет нечестные преимущества перед остальными участниками рынка. Также Набиуллина предлагает запретить онлайн-платформам менять цены на товары в зависимости от выбранного способа оплаты, а контролировать соблюдение этого правила, по ее мнению, должна дополнительно и Федеральная антимонопольная служба.

Позже в Ozon заявили, что вопрос равного доступа банков к программе лояльности уже обсуждался с регулятором. С октября 2025 года маркетплейс развивает программу лояльности, основанную на принципах равного доступа и открытости, и ведет переговоры с 17 банками.