В Бельгии утвердили 2% ВВП на военные расходы с 2026 года

Такое решение было принято на фоне начавшейся трехдневной общенациональной забастовки, уточнил бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Бельгии согласовало в будущем бюджете повышение военных расходов c 1,4% ВВП в 2025 году до 2% ВВП с 2026 года на фоне начавшейся в понедельник трехдневной общенациональной забастовки.

"Достигнуто соглашение о многолетнем бюджете Бельгии, которое включает повышение военных расходов до 2% ВВП уже с 2026 года", - написал министр обороны Бельгии и внешней торговли Тео Франкен в X.

Ранее в понедельник правительственная коалиция Бельгии объявила о достижении "серьезного прогресса" в переговорах о формировании бюджета страны на 2026-2029 гг., который, в частности, предусматривает повышение налогов. Франкен на этих переговорах лоббирует план увеличения оборонных ассигнований Бельгии на €34 млрд в ближайшие годы, чтобы повысить вклад страны в НАТО. При этом бюджет еще до конца не согласован, пяти партиям, входящим в правительственную коалицию, предстоит принять целый ряд решений по доходным статьям бюджета.

Решение о повышении военных расходов принято на фоне начавшейся в понедельник в Бельгии трехдневной всеобщей забастовки против снижения уровня жизни населения страны.