Цена газа на бирже в Европе опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м

Такое снижение зафиксировали впервые с 12 июля 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $350 за 1 тыс. куб. м впервые с 12 июля 2024 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение с начала дня составляет около 3%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $349 за 1 тыс. куб. м, или €29,28 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа снижается на фоне обсуждения "мирного плана" Вашингтона по вопросам украинского урегулирования.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. Российско-американские переговоры по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования не планируются на этой неделе, а Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.