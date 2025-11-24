HAL: крушение истребителя Tejas ВВС Индии в Дубае было единичным случаем

Авиакатастрофа произошла из-за "исключительных обстоятельств", отметили в корпорации

Редакция сайта ТАСС

© Government of Dubai Media Office/ Handout via REUTERS

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Крушение истребителя Tejas на авиашоу в Дубае является единичным случаем и произошло в силу исключительных обстоятельств. Об этом заявили в государственной авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), которая производит этот боевой самолет.

Читайте также

Трагедии в небе. Хроника катастроф на авиашоу

Произошедшее на Dubai Airshow является отдельным инцидентом, а авиакатастрофа произошла из-за "исключительных обстоятельств", приводит Reuters комментарий HAL. При этом в корпорации отметили, что этот случай не повлияет на ее операционную деятельность и будущие поставки. В компании также сообщили о полной готовности сотрудничать при расследовании.

Истребитель Tejas ВВС Индии разбился в Дубае в пятницу во время демонстрационных полетов, пилот погиб.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas производится индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Работы по его созданию начались в 1980-х годах, первый полет самолет совершил в 2001 году. В 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение индийских ВВС. Минобороны Индии планирует в течение 15 лет принять на вооружение 180 Tejas Mk1A и 108 усовершенствованных Tejas Mk2.