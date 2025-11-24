NYT: иностранный малый бизнес меняет тактику из-за хаоса от пошлин Трампа

По данным газеты, новые торговые правила перевернули стратегии, изменили цены, логистику и инвестиции, поскольку компаниям приходится одновременно и информировать, и удерживать своих клиентов в США

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Торговый хаос, вызванный постоянно меняющейся политикой президента США Дональда Трампа, заставляет иностранный малый бизнес переосмысливать стратегии ведения отношений. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на предпринимателей.

По сообщению издания, новые торговые правила перевернули стратегии, изменили цены, логистику и инвестиции, поскольку компаниям приходится одновременно и информировать, и удерживать своих клиентов в США. Некоторые небольшие фирмы, работающие с минимальной наценкой, пересматривают или приостанавливают планы расширения на американском рынке.

Изменения тарифных правил, включая отмену денежного порога, ниже которого импортные товары освобождаются от таможенных пошлин, и введение тарифов до 15-25%, вынуждают иностранные малые предприятия пересматривать стратегии работы на американском рынке. Несколько компаний повышают цены на 10-30$, другие берут часть дополнительных издержек на себя или временно приостанавливают поставки. По словам представителей бизнеса, ошибки в таможенной классификации товаров, возникающие на фоне постоянно изменяющихся требований, приводят к росту расходов и задержкам в получении возмещений.

Предприниматели также указывают на снижение потребительского спроса: американские покупатели опасаются дополнительных затрат, связанных с тарифами и оформлением, предпочитают воздержаться от покупок или выбирают винтажные магазины, что влияет на продажу продукции зарубежных брендов. На фоне высокой неопределенности часть компаний откладывает расширение присутствия на американском рынке, корректирует логистику или создает дочерние структуры в США или Канаде, чтобы смягчить последствия изменения торговых правил.