В Шереметьево предупредили об увеличении периода обслуживания из-за временных ограничений

Статус рейсов следует уточнять через кол-центры авиаперевозчиков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский аэропорт Шереметьево предупредил, что период обслуживания может быть увеличен из-за введенных временных ограничений, пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через кол-центры авиаперевозчиков.

"Ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - добавили в Шереметьево.