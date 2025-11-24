NYT: США намерены заключить с ЕС обязывающее письменное торговое соглашение

По данным издания, американцы хотят "решить не урегулированные до конца проблемы, включая вопросы, связанные с налогами на цифровые услуги, дискриминацией американских компаний и ценообразованием на фармацевтическую продукцию"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Американская администрация планирует реализовать следующий этап торговых договоренностей с Евросоюзом и заключить с сообществом "обязывающее письменное соглашение". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника Белого дома.

По данным издания, американцы "намерены решить не урегулированные до конца проблемы, включая вопросы, связанные с налогами на цифровые услуги, дискриминацией американских компаний и ценообразованием на фармацевтическую продукцию". В то же время американский чиновник заявил, что европейские запросы о дальнейшем снижении тарифов "не совпадают" с ходом переговоров. Подобная ситуация указывает, по его словам, на то, что рамочные условия, согласованные сторонами в июле, "должны полностью вступить в силу, прежде чем США продолжат снижение тарифов".

Ранее Еврокомиссия заявляла о намерении передать представителям администрации США список товаров, которые Брюссель хочет вывести из-под действия американских пошлин, во время встречи с министрами стран ЕС 24 ноября. В список вошли медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. Эти товары не подпадают под действие торгового соглашения, которое ЕС и США заключили в июле.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.