АСВ: средний размер вклада физлица за девять месяцев вырос на 10%

Он составил 425 тыс. рублей, сообщили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Средний размер вклада физического лица за девять месяцев 2025 года вырос на 10% и составил 425 тыс. рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Средний размер вклада физического лица вырос до 425 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 2025 года. С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тыс. рублей)", - отмечается в сообщении.

По данным АСВ, общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 трлн рублей.

Вклады населения выросли на 8% и составили 60,8 трлн рублей, вклады индивидуальных предпринимателей - на 6,1%, до 2,7 трлн рублей. А средства на счетах эскроу выросли за отчетный период на 14,6% и достигли 7 трлн рублей.

При этом быстрее всего росли вклады физлиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей - на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков.