Bloomberg: акции компаний ВПК Европы снижаются на фоне переговоров по Украине

По мнению фондового менеджера инвестиционной компании Amati Global Грейма Бенке, "некоторые инвесторы все больше верят, что конфликт будет урегулирован в ближайшие месяцы" после того, как администрация президента США Дональда Трампа вновь попыталась достичь урегулирования

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Акции ведущих компаний европейского военно-промышленного комплекса снижаются на фоне переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, ценные бумаги ведущей оборонной компании Германии Rheinmetall в понедельник теряют на торгах на франкфуртской бирже более 4%. По данным агентства, корзина акций компаний европейского ВПК, составленная инвестиционным банком Goldman Sachs Group, с начала октября потеряла 24%. Это сильнейшее снижение показателя с 2022 года.

По мнению фондового менеджера инвестиционной компании Amati Global Грейма Бенке, "некоторые инвесторы все больше верят, что конфликт будет урегулирован в ближайшие месяцы" после того, как администрация президента США Дональда Трампа вновь попыталась достичь урегулирования конфликта. В то же время он считает, что последствия конфликта, изменение позиции США по отношению к союзникам по НАТО "привели к необратимому изменению подхода Европы к оборонным расходам, который не будет изменен, даже если конфликт закончится".

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.