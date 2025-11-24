Чибис: грузопоток по Севморпути обеспечен промпроектами до 2035 года

Необходимо продумать товарную базу, отметил губернатор Мурманской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Грузопоток по Севморпути обеспечен промышленными проектами до 2035 года, нужно продумать товарную базу на последующие после этого срока годы. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис.

"Владимир Владимирович, есть серьезные вызовы. Те проекты, которые сегодня реализуются, которые структурированы, по которым идет работа, сопровождение, они обеспечивают рост грузопотока до 2035 года. После существует серьезный риск снижения грузопотока по Северному морскому пути. Сейчас очень активно определить, куда, что мы инвестируем для того, чтобы этот грузопоток был", - сказал Чибис.-