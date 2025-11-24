В Wildberries назвали избыточными предложения по ограничению маркетплейсов

Площадка не вводит допкомиссий, наценок или барьеров для других платежных инструментов, которые могли бы расцениваться как недобросовестная практика

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В объединенной компании Wildberries и Russ считают предлагаемые регулятором меры излишними.

"Так называемый запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа, которые не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет. При этом площадка не вводит дополнительных комиссий, наценок или барьеров для других платежных инструментов, которые могли бы расцениваться как недобросовестная практика", - заявили в компании.

Там также предупредили, что введение дополнительного надзора со стороны ФАС для всех платформ из специального реестра может ударить по малым и средним участникам рынка, для которых такого надзора нет.

"На текущий момент закон не содержит введенного ЦБ понятия "крупнейшие" платформы. При этом очевидно, что мера направлена на двух участников, но не затрагивает, например, самого крупного в России и мире непризнанного доминирующего эквайера - Сбер. Данный аспект остается без внимания со стороны Банка России", - подчеркнули в компании.

Что касается идеи ограничить продажу финансовых продуктов банков, связанных с платформами, в Wildberries и Russ считают, что это фактически равносильно запрету на работу таких кредитных организаций. Банки, работающие при платформах, создают востребованные услуги, - удобные способы оплаты для покупателей и финансирование и кредиты для продавцов - которое часто игнорируют крупные банки. При этом предлагаемые запреты создают преимущества именно крупным банкам, которые в своих экосистемах продолжают применять аналогичные практики и предоставлять скидки и бонусы.

Также в компании считают дискриминационным возможный запрет маркетплейсам рекламировать и продавать на площадках продукты связанных с ними банков. Это означало бы, что такие банки нужно полностью вывести за пределы приложений и сайтов маркетплейсов, что резко сузит возможности развития финансовых сервисов на платформе. "По сути, Центральный банк оставляет платформам лишь один вариант - при развитии финансовых услуг на своих площадках обращаться к крупным банкам, часть из которых уже выступает их конкурентами на рынке цифровых платформ", - указали в Wildberries и Russ.

При этом симметричных запретов для банков на продажу собственных финансовых продуктов в своих экосистемах не предлагается. "Более того, крупные банки открыто дискриминируют другие кредитные организации, предлагая именно своим клиентам льготы и более низкие цены внутри своих экосистем", - отметили в компании, подчеркнув, что регулирование должно быть единым для всех игроков, а не избирательным.

В Wildberries и Russ рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход. "Со стороны других федеральных органов исполнительной власти мы наблюдаем готовность к конструктивному диалогу <...>", - добавили в компании.

В Ozon заявили, что вопрос равного доступа банков к программе лояльности уже обсуждался с регулятором. С октября 2025 года маркетплейс развивает программу лояльности, основанную на принципах равного доступа и открытости, и ведет переговоры с 17 банками.

При этом в компании считают нелогичным запрет продавать на маркетплейсе продукты банков, входящих в одну группу с платформой.