Аналитики ждут улучшения ситуации с экспортом нефти РФ в течение двух месяцев

Возможное украинское урегулирование может кардинально изменить ситуацию с экспортом нефти и потенциально привести к снятию санкций с крупнейших компаний, считают эксперты "Ренессанс капитала"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании столкнулись с новыми или хорошо забытыми старыми трудностями с экспортом нефти, но в течение двух месяцев ситуация может улучшиться, говорится в обзоре "Ренессанс капитала" (есть у ТАСС).

"Мы полагаем, что "шторм" утихнет в течение следующих двух месяцев, а вместе с ним и основные текущие трудности", - говорится в материалах. По мнению аналитиков, дисконты на российскую нефть не будут сохраняться на нынешнем уровне уже в следующем квартале.

При этом возможное украинское урегулирование может кардинально изменить ситуацию с экспортом нефти и потенциально привести к снятию санкций с крупнейших компаний, считают аналитики "Ренессанс капитала".

Кроме того, аналитики ждут, что добыча нефти в РФ в 2025 году сохранится примерно на уровне 2024 года и составит 511 млн тонн, в то время как в 2026 году превысит этот уровень. При этом рост добычи может быть более постепенным, чем это требуется в рамках соглашения ОПЕК+, отмечают в "Ренессанс капитале".